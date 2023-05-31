Экс-помощница Байдена, обвинившая его в сексуальных домогательствах, переехала в Россию

Бывшая помощница действующего президента США Джо Байдена сообщила о переезде в Россию. Тара Рид отметила, что сделала это из соображений собственной безопасности, так как на Родине опасалась за свою жизнь. Об этом сообщает CNN.

Напомним, что в 2020 году во время президентской гонки Рид выдвинула против Байдена обвинения в сексуальных домогательствах. Но дело не стали рассматривать. В 2023 году она вновь попыталась поднять эту тему в социальной сети, заявив, что может дать показания в Конгрессе. Однако после этого ей стали поступать угрозы расправы.

Сейчас Тара уже находится в России и счастлива этому. Она призналась, что, сойдя с самолета в Москве, она впервые за долгое время ощутила себя в безопасности. «Чувствовала себя услышанной, я ощущала уважение. Такого не случилось бы в моей собственной стране», - отметила американка.

К слову, то, что Рид поступали угрозы после очередных заявлений о домогательствах, доказано не было.

Ранее пользователи Сети раскритиковали американского президента после его очередного выступления. Байден решил вспомнить смерть дедушки, но все перепутал и озвучил сведения, не соответствующие действительности.