«Он просто уже не знает, что правда, а что вымысел»: американцы о Джо Байдене

Во время публичного выступления на конференции строительных профсоюзов Северной Америки 80-летний президент Соединенных Штатов в очередной раз удивил аудиторию своей рассеянностью. «Мой дедушка умер в том же госпитале, где я родился, за две недели до моего рождения", – сказал Байден в ходе выступления.

РЕН ТВ напоминает, что, на самом деле дед президента США скончался за год до рождения внука. И совсем в другом штате.

«Он уже даже не врет. Он просто не знает, что правда, а что вымысел», - негодуют пользователи Сети. «Понимает ли он, что лжет, или его маразм прогрессировал до такой степени, что он не может отличить одно от другого?

В марте, на выступлении, приуроченном ко Дню Св. Патрика, Байден позволил себе маловразумительную шутку относительно своих ирландских кровей.

Американский президент во всеуслышание заявил, что он единственный ирландец, который никогда не пил, а его родственники не сидели в тюрьме.