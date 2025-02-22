Экс-мэра Самары и его жену не могут похоронить: вот в чем причина

Бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жену не могут похоронить пока не найдут их тела. Помимо этого, необходимо получить разрешение от дочери супругов, которая отбывает срок в СИЗО за вымогательство 200 млн рублей.

Близкий друг семьи Тарховых пояснил, что единственная дочь Виктора и его жена отбывает срок за вымогательство, а внучка — главная подозреваемая в убийстве. Правнуку супругов всего шесть лет, больше родственников у них нет.

Тела Тарховых не найдены до сих пор. Но это не главная проблема. Ситуацию тормозит отсутствие свидетельства о смерти.

«Сейчас есть только постановление о возбуждении уголовного дела по статье „Убийство“, это, теоретически, можно считать основанием для признания человека умершим», — сообщил Kp.ru источник, пожелавший остаться анонимным.

Для организации похорон важно оформить несколько официальных документов, которые заверяются у нотариуса. На это имеет право только их дочь Людмила Тархова, но она отбывает срок в колонии. Источник добавил, что ей надо дать разрешения на проведение траурной церемонии, а этот процесс длительный и трудоемкий.

Согласно предварительным данным, с родственниками расправилась именно внучка. Ее регулярно видели у их дома, а на одном из роликов она заносила и выносила бочку и жидкий азот. После этого заговорили о том, что девушка расчленила пару и вынесла таким образом из квартиры.

Ранее у следствия появилась версия, что у внучки Тархова мог быть соучастник – возлюбленный, находящийся в СИЗО.