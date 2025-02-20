Был соучастник? В деле об убийстве мэра Самары Виктора Тархова и его жены новый поворот

Расследование убийства бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены продолжается. Главной подозреваемой по-прежнему является их внучка. Но теперь у следствия появилась версия, что у нее мог быть соучастник – возлюбленный, находящийся в СИЗО. Об этом сообщает Telegram-канал ВЧК-ОГПУ*(внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов).

По информации источника, бойфренд подозреваемой Виталий Лукин был официально допрошен. Следователи выяснили, что внучка Тарховых постоянно общалась с ним до и после убийства. Предположительно, мужчина мог участвовать в планировании преступления и сокрытии улик.

Отмечается, что пока Лукин проходит как свидетель. На допросе он признался, что ничего не знал о планах возлюбленной. Доказательств его причастности не удалось обнаружить и в переписке. Пока на данный момент следствие склоняется к версии, что подозреваемая все же действовала в одиночку, но расследование продолжается.

К слову, сама обвиняемая сохраняет молчание и отказывается давать показания.

Ранее появилась информация, что внучка экс-мэра Самары после убийства могла впасть в состояние мутизма.

*Внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов