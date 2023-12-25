Экс-хоккеист «Динамо» вышел на связь после новости о падении на осколки и травмах

Экс-игрок столичных хоккейных клубов «Динамо» и «Спартак» Дмитрий Чумаченко рассказал о своем состоянии после информации о том, что он упал на осколки от бутылки.

В разговоре с телеканалом «360» спортсмен подтвердил, что чувствует себя хорошо и опроверг информацию о полученных травмах головы и спины в результате падения.

«Я хорошо себя чувствую... Со мной все в порядке, все хорошо», — сообщил хоккеист.

Чумаченко ответил и на вопрос о том, действительно ли он упал в Химках.

«Да нет, нет, не в Химках», — пояснил мужчина.

Напомним, что в Telegram-канале SHOT появилась информация о том, что хоккеист Дмитрий Чумаченко разбил лицо и порезал поясницу, когда упал на осколки от бутылки возле своего дома. 49-летнему мужчине диагностировали ушиб мягких тканей лица и колото-резаную рану поясницы. При этом от госпитализации он отказался и после инцидента пошел дальше по своим делам. Отмечалось, что полицейские разбираются в том, было ли это падение, или чей-то «силовой прием».

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