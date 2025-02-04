Экс-канцлера ФРГ Шредера госпитализировали из-за выгорания и проблем с памятью

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер лег в больницу с нервным срывом и выгоранием. Об этом сообщают немецкие СМИ.

«У господина Шредера налицо тяжелый синдром выгорания с типичными признаками глубокого истощения и крайнего недостатка энергии», - приводит слова его лечащего врача газета Handelsblatt.

Кроме того, у Шредера наблюдаются трудности с памятью и концентрацией внимания, а также нарушения сна вкупе со снижением эмоциональной устойчивости.

Отмечается, что политик обратился за помощью добровольно – когда почувствовал, что его состояние значительно ухудшилось. Близкие и друзья экс-канцлера давно переживали за его самочувствие – многие замечали, что Шредер в последнее время выглядит не таким бодрым и резвым, как буквально полгода назад.

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