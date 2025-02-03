Рэпера P. Diddy госпитализировали из тюрьмы после жалоб на боли в колене. Об этом сообщает TMZ.

Рэпер P. Diddy был госпитализирован в больницу Нью-Йорка из-за боли в колене. Сообщается, что это произошло еще 30 января. Источник рассказал, что рэперу сделали МРТ.

Впрочем, адвокат музыканта отказался подтверждать или опровергать эту информацию.

«Я не могу комментировать ничего, связанного с перемещениями заключенных. Кроме того, я не буду комментировать ничего, связанного с возможными медицинскими проблемами», — сказал Марк Агнифило.

Напомним, P. Diddy обвиняют в в сексуальном насилии, торговле людьми и организации проституции.

Ранее мы писали о том, что Рэперу P. Diddy предъявили новое обвинение в торговле людьми.