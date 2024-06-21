Экс-губернатор Кировской области Никита Белых после освобождения приехал к маме с розами

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых после освобождения приехал в Пермь к матери.

На видеозаписи, опубликованной Telegram-каналом Mash, запечатлено, как Белых заходит во двор жилого дома с букетом розовых роз в крафтовой бумаге. Вместе с ним навестить мать приехал его брат Александр.

Ранее сегодня Никита Белых, отсидевший восемь лет по делу о взяточничестве, вышел на свободу из СИЗО-1 города Киров.

В этот же день в прессе появилось написанное им обращение к общественности, приуроченное к освобождению. Бывший политик сказал, что чувствует себя хорошо, и здоровье его не беспокоит. Белых поделился планами: прогулка по Кирову, а также встреча с семьей и друзьями. В ближайшее время он попросил его не тревожить.

Белых был приговорен 1 февраля 2018 года к восьми годам колонии строгого режима за получение взятки от предпринимателя Юрия Судгаймера в особо крупном размере.