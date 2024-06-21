«Многое за 8 лет в стране изменилось»: экс-губернатор Кировской области сделал первое объявление после освобождения

Вышел на свободу экс-губернатор Кировской области Никита Белых. 8 лет назад его признали виновным по делу о взятке, и он отбыл весь срок наказания. Перед своим выходом из колонии Белых написал письмо, которое оказалось в распоряжении СМИ. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, Никита Белых обратился к общественности и заявил, что чувствует себя хорошо. Он отметил, что уже находится на свободе, и здоровье его не беспокоит. В планах у экс-главы региона прогулка по Кирову, а также встреча с семьей и друзьями. В ближайшее время он попросил его не тревожить.

«Многое за 8 лет в нашей стране изменилось, последние два года был без ТВ, поэтому необходимо многое узнать», - отметил Никита Белых.

Напомним, что, по версии следствия, в 2016 году он взял взятку в размере 600 тысяч евро за покровительство бизнеса. На суде по делу он до последнего свою вину отрицал.

В конце июня должен состояться суд, на котором будет рассматриваться апелляция на приговор по другой статье «Злоупотребление полномочиями».

Ранее экс-замминистра обороны Тимур Иванов назвал себя безработным в суде.