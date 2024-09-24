Экс-футболиста сборной России Бугаева осудили на 9,5 лет за торговлю наркотиками

Бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева осудили на 9,5 лет за торговлю запрещенными веществами. Он будет отбывать срок в колонии строгого режима. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

На заседании суда, где рассматривалось дело спортсмена, он полностью признал свою вину и раскаялся. Во время дачи показаний он заявил, что хотел помочь полиции найти людей, которые предложили ему распространять наркотики.

Напомним, что Бугаева задержали в ночь на 28 октября 2023 года на улице Калинина в Краснодаре. При нем находились запрещенные препараты. По версии следствия, футболист хотел перепродать их.

По данным Telegram-канала Baza, срок Алексею назначили с учетом смягчающих обстоятельств. Суд принял во внимание раскаяние обвиняемого, наличие у него ребенка, а также награды в спорте.

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