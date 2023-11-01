Экс-футболист сборной России задержан с наркотиками: подрабатывал курьером из-за долгов

Бывший защитник сборной России по футболу Алексей Бугаев задержан в Краснодаре. У него нашли наркотики. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, все произошло в Краснодаре в ночь на 29 октября. Полицейские остановили 42-летнего спортсмена для личного досмотра и нашли подозрительный пакет в кармане его толстовки. Оказалось, что там было полкило мефедрона.

Возбуждено уголовное дело о торговле наркотиками в особо крупном размере. Отмечается, что теперь мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. Пока его задержали на семь суток.

Напомним, что футболист в профессиональной карьере выступал за «Локомотив», «Краснодар», «Томь», «Химки» и «Торпедо». За сборную России защитник сыграл семь матчей, в которых ему не удалось отличиться забитыми мячами. В 29 лет он ушел из профессионального спорта.

Также появились подробности о признании Бугаева. Он рассказал, что подрабатывал наркокурьером и перед задержанием успел разложить закладки возле общежитий студгородка Кубанского аграрного университета в Краснодаре. Во время обыска мужчина пытался сбежать.

По словам спортсмена, после завершения карьеры у него начались трудности с деньгами, он пил и накопил долги. Тогда он нашел способ заработать, за что и попался.

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