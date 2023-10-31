Суд арестовал мужчину, который забил до смерти свою бабушку и спрятал ее труп в морозильнике

Жителю Башкирии, который обвиняется в убийстве бабушки, избрали меру пресечения. На время расследования мужчина будет находиться в СИЗО. На допросе фигурант уголовного дела сознался в содеянном, передает СУ СК РФ по Республике Башкортостан.

Правоохранители раскрыли детали убийства пожилой женщины. По их данным, об исчезновении пенсионерки сообщила ее дочь. Она хотела навестить мать, с которой проживал ее 30-летний сын, но дома бабушки не оказалось. Внук сказал, что отвез ее в другое село для надлежащего ухода, а потом перестал выходить на связь.

Полицейские нашли мужчину и узнали от него, что пенсионерка скончалась. Внук умершей заявил, что, опасаясь уголовного преследования, спрятал ее тело в морозильной камере. Стражи порядка осмотрели тело и зафиксировали на нем многочисленные повреждения. После этого мужчина признался, что забил свою бабушку до смерти.

Ранее в Омске местный житель убил свою беременную девушку. Причиной конфликта стала музыкальная колонка.