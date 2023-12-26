Экс-директор уральской спецшколы, где насиловали детей, предстанет перед судом

В Екатеринбурге будут судить экс-директора закрытой спецшколы, где насиловали мальчиков. По версии следствия, руководитель учреждения знала о происходящем, но не реагировала. Об этом сообщает Kp.ru.

По данным источника, обвиняемая, опасаясь вреда для своей профессиональной репутации, пыталась скрывать преступления подростков. Она не помогала пострадавшим, а лишь разговаривала с учениками о недопустимости подобного поведения. Кроме того, как рассказал СМИ информатор, экс-директор была чуть ли не «боевой подругой» парней, издевающихся над учениками.

«Вела личные переписки, а также разрешила сбежать одному из них перед проведением следственных действий», - отметил осведомитель.

К слову, вину экс-директор школы не признала. Ей грозит до 360 часов обязательных работ, либо исправительные работы на срок до 1 года.

Напомним, что скандал вокруг уральского закрытого учебного учреждения разгорелся в начале 2023 года. Один из учащихся рассказал, что там действовали «зоновские понятия». За проступки детей наказывали сексуальным насилием.

Ранее суд запретил возвращать изнасилованного сверстниками подростка в екатеринбургскую спецшколу.