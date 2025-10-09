Экс-чиновник из Смоленска Иванов заживо сгорел в Подмосковье в день рождения

Экс-начальник управления Смоленской области Олег Иванов погиб в свой день рождения. Ем могло бы исполниться 56 лет.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, экс-чиновник заживо сгорел в своем доме на колесах в Подмосковье. Трагедия произошла в ночь на 9 октября на территории социального центра в Сергиевом Посаде.

Сначала очевидцы услышали хлопки, после которых произошло возгорание двух фургонов. Когда сотрудники МЧС прибыли на место и потушили пожар, в одном из автомобилей обнаружили тело экс-чиновника и ветерана СВО. Отмечается, что взорвались газовые баллоны в одном из трейлеров.

По данным Telegram-канала Baza, Иванов приехал на стажировку по спецпрограмме «Герои Подмосковья» на своем оборудованном для жизни автофургоне, чтобы не арендовать номер в гостинице.

Ранее спортивный журналист Гийом Ди Грация погиб в результате несчастного случая на фестивале корриды на юге Франции.