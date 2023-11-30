Экс-бойфренда Анастасии Волочковой Сергея Кузнецова могли убить в СИЗО, вымогая деньги

Жена бывшего возлюбленного балерины Анастасии Волочковой Сергея Кузнецова продолжает не верить в то, что он мог покончить с собой. Раньше она отказывалась принимать смерть мужа в принципе, в теперь заявляет, что это был не суицид, а убийство. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, женщина уверена, что с ее супругом расправились, вымогая деньги. Она рассказала, что у него было много средств, которыми он, по всей видимости, не захотел делиться с сокамерниками. Это якобы и стало мотивом. Также Анастасия предоставила переписку с мужем, в которой они договаривались о встрече. Она считает, что Сергей не мог сам решить умереть прямо в день ее визита.

Напомним, что следствие исключает версию убийства. Правоохранители думают, что банщик сам наложил на себя руки, так как в тот момент в камере никого не было, кроме него. Также не было обнаружено и следов насилия.

Ранее стало известно, что тело Сергея Кузнецова перевезли в морг в Царицыно.