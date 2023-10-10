Экономисты ВШЭ рассказали, как конфликт в Израиле отразится на кошельках россиян

Обострение палестино-израильского кризиса моментально привело к росту курсов валют в России. В частности, доллар составил 102 рубля, евро — 107, а юань превысил отметку в 14 рублей впервые с марта 2022 года.

При этом экономист, профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган заверил, что серьезных потрясений нет ни на валютном рынке, ни на нефтяном, ни на рынке акций. Выросла только цена на золото, однако пока тоже достаточно спокойно — всего плюс 1%.

«Понятно, что происходит укрепление доллара, но не слишком сильное», - приводит слова эксперта издание E1.ru.

В свою очередь, директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заверил, что боевые действия между Израилем и Палестиной никак не повлияют на российскую экономику. По его словам, Москва имеет минимальные внешнеэкономические связи с Тель-Авивом, поэтому фундаментального эффекта конфликт не окажет.

Вместе с тем экономист увидел проблему в проживающих в Израиле соотечественниках.

«Естественно, некоторые имеют какой-то бизнес с Россией и россиянами. У нас наверняка есть взаимоотношения с отдельными израильскими компаниями, наверняка технологический импорт идет по частным линиям», — отметил Остапкович, добавив, что это небольшие и некритичные потери.

Как мы писали, что Анатолия Чубайса вместе с женой заметили в зоне вылета аэропорта Израиля. Журналисты опубликовали фотографию, на которой видно мужчину, похожего на бывшего главу «‎Роснано». Рядом с ним в аэропорту имени Бен-Гуриона стоит женщина, похожая на его супругу Авдотью Смирнову.