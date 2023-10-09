Анатолий Чубайс и Авдотья Смирнова улетают из Израиля

Анатолия Чубайса вместе с женой заметили в зоне вылета аэропорта Израиля, об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Журналисты опубликовали фотографию, на которой видно мужчину, похожего на бывшего главу «‎Роснано» Анатолия Чубайса. Рядом с ним в аэропорту имени Бен-Гуриона, который расположен в Тель-Авиве, стоит женщина, похожая на супругу Авдотью Смирнову. Утверждается, что они якобы покидают Израиль, но когда была сделана фотография, неизвестно.

Напомним, Анатолий Чубайс вместе с супругой уехали из России в марте 2022 года. Он покинул пост спецпредставителя президента по вопросам устойчивого развития и улетел сначала в Стамбул. Позже его замечали в отделе по репатриации Израиля. Журналисты предполагают, что бывший чиновник получал второе гражданство.