Анатолий Чубайс и Авдотья Смирнова улетают из Израиля
Mash: Анатолия Чубайса вместе с женой заметили в зоне вылета аэропорта Израиля.
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Анатолия Чубайса вместе с женой заметили в зоне вылета аэропорта Израиля, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Журналисты опубликовали фотографию, на которой видно мужчину, похожего на бывшего главу «Роснано» Анатолия Чубайса. Рядом с ним в аэропорту имени Бен-Гуриона, который расположен в Тель-Авиве, стоит женщина, похожая на супругу Авдотью Смирнову. Утверждается, что они якобы покидают Израиль, но когда была сделана фотография, неизвестно.
Напомним, Анатолий Чубайс вместе с супругой уехали из России в марте 2022 года. Он покинул пост спецпредставителя президента по вопросам устойчивого развития и улетел сначала в Стамбул. Позже его замечали в отделе по репатриации Израиля. Журналисты предполагают, что бывший чиновник получал второе гражданство.
Ранее мы писали о том, что группа «Каста» отменила концерт в Тель-Авиве из-за боевых действий. Артисты приняли решение перенести выступление на другую дату, которую пока не объявили.