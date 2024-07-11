Ехавший в Витебск поезд с российскими артистами сломался под Смоленском. Об этом сообщает NEWS.ru.

Поезд, который выехал из Москвы в Витебск на музыкальный фестиваль «Славянский базар» не доехал до конечной остановки. Журналисты, следующие в составе вместе с российскими звездами, сообщили, что поезд сломался за 57 км от границы с Беларусью.

По словам проводницы, подобных инцидентов ранее с составом не случалось. О том, сколько продлится ремонт поезда, не сообщается. Известно, что в нем едет певец Михаил Шуфутинский и другие российские звезды.

Напомним, фестиваль искусств «Славянский базар» проходит в Витебске с 9 по 15 июля. На нем выступят артисты из стран Восточной Европы, Центральной Азии, Африки и Латинской Америки.

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