«Истосковалась»: Ани Лорак даст первый за долгое время сольный концерт не в России

Певица Ани Лорак в последнее время не выступает с сольными концертами. Однако теперь стало известно, что исполнительница хита «Зажигай сердце» собирается впервые за долгое время вернуться на большую сцену. Об этом сообщает PROZVEZD.

В июле в Белоруссии состоится международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске». Именно там запланировано выступление Ани Лорак.

«13 июля у Ани состоится большой сольный концерт в рамках „Славянского базара в Витебске“. Это будет первый за долгое время ее сольный концерт. Ани, честно говоря, истосковалась без „сольников“. В последнее время, как вы знаете, она выходила на сцену лишь изредка в сборных концертах. Но теперь пришло время вернуться и к большим выступлениям», — сообщили близкие к певице источники.

Как уточнили в окружении Ани Лорак, Белоруссия была выбрана не случайно. По словам инсайдеров, артистка сама «решила начать» возвращение на большую сцену с этой страны и «всегда подчеркивает, что всю жизнь посвятила своему зрителю».

Судя по количеству купленных билетов на выступление Ани Лорак в Витебске, поклонники певицы также соскучились по ней. Так, билеты на первый за долгое время сольный концерт артистки уже раскупили почти полностью. Более того, ожидается, что на мероприятие приедет внушительная часть российского фан-клуба знаменитости.

«Помимо сольного концерта, Ани примет участие в церемонии закрытия фестиваля, которая пройдет 14 июля. Ани всегда любила Витебск: она не раз выступала на фестивале, ее всегда очень тепло принимают. Поэтому она с нетерпением ждет встречи и активно готовится», — отметили приближенные к Ани Лорак.

Помимо концерта в Витебске, певица планирует выступить сольно в Москве и Санкт-Петербурге.

Напомним, «Славянский базар» — ежегодный международный фестиваль искусств, который проходит в Витебске с 1992 года. В этом году мероприятие пройдет с 9 по 15 июля.

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