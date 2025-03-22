Ехали на трехместном мотоцикле: сценаристка «Клуба романтики» вместе с возлюбленным попала в ДТП

Александра Реми, сценаристка визуальных новелл в приложении «Клуб романтики», пострадала в ДТП вместе с парнем на отдыхе в Таиланде. Пара ехала на такси в магазин.

Россиянка рассказала о ДТП в своем Telegram-канале. Александра сообщила, что села с парнем в трехместный мотоцикл, после чего их повезли в магазин. По пути водитель не снизил скорость на повороте, в результате чего транспортное средство упало. Мужчина успел спрыгнуть с техники, а его пассажиры приняли удар вместе с ней.

У сценаристки зафиксировали ушиб плеч и многочисленные ссадины. У ее молодого человека разорвана щиколотка, а также ссадины на ноги и боку. Россиянам потребовалась медицинская помощь.

Ранее четыре человека пострадали в ДТП с автобусом, перевозившим граждан РФ в Таиланде. Общественный транспорт перевернулся на бок.