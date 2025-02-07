Ехала на коленях у водителя: пьяная туристка из России устроила ДТП в Индии

В Индии туристка из России устроила жесткое ДТП на автомобиле с правительственными номерами. По словам очевидцев, машина на большой скорости врезалась в мопед.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, россиянка находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. В момент аварии она ехала на коленях у местного адвоката, который был за рулем. После столкновения с мопедом женщина вышла из машины и устроила скандал с прибывшими на место происшествия полицейскими.

Известно, что инцидент произошел городе Райпур. Легковушка Tata Indigo двигалась по выделенной дороге для VIP-транспорта и на большой скорости протаранила мопед Honda Activa с тремя молодыми парнями. В результате ДТП они серьезно пострадали и были госпитализированы.

Пьяную россиянку и водителя автомобиля задержали до выяснения обстоятельств ДТП. Выяснилось также, что девушку зовут Нодира. Она родом из Узбекистана, но имеет российское гражданство.

Ранее пожилой турист из Германии повстречал слона в Индии и погиб. Мужчина за рулем мотоцикла проехал мимо животного и сильно его напугал. В итоге разъяренный слон проткнул бивнем 77-летнего путешественника.