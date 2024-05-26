Екатеринбурженка впала в кому после поездки на электросамокате

Утром 26 мая 28-летняя девушка упала с электросамоката в Екатеринбурге. Не справившись с управлением, она упала и получила травмы, которые привели к коме.

Как пояснили в ГИБДД по Свердловской области, девушка решила взять напрокат электросамокат. Двигаясь на нем по тротуару на ул. Амундсена без защитной экипировки, она не справилась с управлением и упала. Пострадавшую госпитализировали в больницу с травмами головы в состоянии комы. В настоящий момент медики оказывают ей необходимую помощь.

«Госавтоинспекция разъясняет гражданам, использующим для передвижения средства индивидуальной мобильности, что данные технические средства могут развивать немалую скорость, и при падении можно получить серьезные травмы», — пояснили в ведомстве.

Граждан просят использовать средства защиты — наколенники, налокотники и шлемы во время поездок.

Инспекторы выясняют все подробности случившегося.

Ранее мы писали, что 88-летняя жительница блокадного Ленинграда попала под колеса электросамоката в Санкт-Петербурге. Женщина не смогла устоять и упала на асфальт.