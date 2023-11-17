Екатеринбурженка едва не погибла, оказавшись запертой в бане, об этом сообщает сайт E1.RU.

Жительница Екатеринбурга Ирина Головина решила отпраздновать день рождения в загородном комплексе «Хворост» вместе со своим другом и собакой. Девушка в какой-то момент решила попариться в бане, которая стояла на территории их домика. Когда она закрыла дверь и начала распаривать помещение, то поняла, что захотела взять с собой аромомасла. Однако поначалу выбраться из бани ни ей, ни ее другу не удалось.

«Мы оказались заперты в парилке, где большое панорамное окно и дверь. Окно не разбить — оно толстенное, дверь открыть тоже не получалось. Мы оба понимали, что помощи нам ждать неоткуда и что продержаться в этой сауне сможем очень мало времени», — рассказала девушка.

В итоге Ирина легла поближе к ведру с водой, а ее знакомый на протяжении 15 минут пытался выбить заклинившую дверь. В конце ему все же удалось это сделать. По словам девушки, если бы они начали полноценно париться, времени на спасение у них было бы гораздо меньше.

Когда молодые люди выбрались из опасной бани, выяснилось, что замок двери был неисправен. В загородном комплексе принесли свои извинения и заявили, что замок оперативно поменяли. При этом всю сумму, потраченную на отдых, девушке вернули.

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