Шесть человек попали в больницу из-за попытки десятиклассников покурить вейп на перемене

В школе Лесозаводска Приморского края пять учеников и педагог попали в больницу с острой аллергической реакцией, а именно с отеками и затрудненным дыханием. Это случилось из-за попытки десятиклассников покурить вейп на перемене.

Подробности приводит сайт mk.ru.

Учащиеся, находясь в кабинете алгебры, решили заправить вейп на перемене. Случайно флакон с жидкостью для электронных сигарет разбили. По классу распространился запах и, чтобы его перебить, ученики открыли шкаф с химией и достали хлорку, после чего посыпали лужу. При попытке собрать все тряпкой детей охватил кашель, стало трудно дышать. Появившаяся после звонка учительница тоже надышалась смесью и почувствовала себя плохо.

Химик-технолог Арсений Петров пояснил, что в ароматизаторах для вейпов могут содержаться уксус или спирт: эти вещества нельзя смешивать с хлоркой. В случае в школе сформировался газообразный хлор: он вызывает кашель, жжение в глазах. По симптомам у детей и педагога специалист сделал вывод, что в жидкости содержался уксус.

Ранее в томской школе в рюкзаке пятиклассника взорвался аккумулятор для вейпа.