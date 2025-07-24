Екатеринбуржец 51 раз глотал эндоскоп, помогая знакомым уклониться от армии

В Екатеринбурге мужчина 51 раз глотал эндоскоп, чтобы помочь знакомым уклониться от армии. Об этом сообщает URA.RU.

Россиянин помог десяткам призывников избежать службы в армии. Имея серьезное заболевание, он за деньги проходил обследование. В 2021 году к нему впервые обратился приятель и попросил о помощи.

«У меня есть серьезное заболевание — язва 12-перстной кишки, и родилась идея, что я пройду обследование за него. Я прошел ФГДС, он получил диагноз, с которым признают негодным к службе. Потом этот знакомый рекомендовал меня другим, третьим, десятым лицам, так все и началось», — признался россиянин.

Мужчина отметил, что провернуть задуманное было нетрудно: оформление документов происходит в регистратуре, а доктора у пациентов не проверяют паспорта.

По словам россиянина, он не всегда соглашался помочь, однако многие давили ему на жалость.

Год назад у мужчины начались проблемы. Один из его «клиентов» тайно подал на него гражданский иск о взыскании денежных средств за неоказанную услугу, хотя на самом деле справку о непригодности получил. После этого другие начали вымогать деньги с россиянина, а однажды и вовсе пришли к нему с битой.

Боясь за свою жизнь, он пошел с повинной в СК.

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