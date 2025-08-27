«Ей всего 12!»: полиция арестовала 14-летнюю девочку, которая защитила сестру от мигранта

В Шотландии была арестована 14-летняя девочка, которая, по информации СМИ, пыталась защитить младшую сестру от навязчивого мигранта. Как сообщает The Economic Times, подростка задержали за угрозы ножом и топором в адрес мужчины, который, по ее словам, преследовал их с родственницей.

Инцидент произошел 23 августа. Позже в соцсетях появилось видео с конфликтом. Кадры облетели Интернет и стали популярными. На них видно, как старшая из девушек показывает мигранту нож и топор, предупреждая, чтобы он отошел от них. По словам свидетелей, мужчина кричал фразу «Покажи нож».

«Не трогай мою сестру, ей всего 12!» – кричала подросток.

Пользователи Сети решили, что он мигрант, так как в конце ролика он говорит на арабском языке.

Отмечается, что полиция приехала на место и задержала девочку с оружием.

Публикация вызвала бурную реакцию в сети. Общественник Томми Робинсон заявил, что «мужчины Шотландии должны вмешаться в ситуацию в Данди, где девушки были вынуждены защищать себя от мигрантов».

Ранее мы писали о том, что в лагере под Иркутском шестеро девочек обвинили медработника в домогательствах.