«Ей постоянно нужно лечиться»: директор школы рассказала об учительнице, снимавшей порно с шестилетним сыном

Директор сельской школы в Ленинградской области, в которой работала учительница, подозреваемая в съемке порно с сыном, рассказала подробности жизни педагога. Известно, что женщина преподавала историю и обществоведение с 1 сентября, ей дали классное руководство.

«Ничего плохого мы за ней не замечали, вела себя как подобает учителю», - сообщила директор.

Нагрузка у нового сотрудника была небольшой – 17 часов в неделю, это по три урока в день. После занятий учительница «убегала домой». Классным руководством она себя тоже «не утруждала» - часть работы взяла завуч. Претензий к ведению уроков не было – учитель все делала хорошо, дети относились к ней «нормально».

«Она в самом начале мне рассказала, что у нее опухоль в головном мозге, точнее киста, и ей постоянно нужно ездить к врачу, нужно лечиться», - вспомнила директор и добавила, что из-за этого педагога отпускали пораньше, делали снисхождение.

Также известно, что в школе не было ее трудовой книжки – только копия – документ остался в другом образовательно учреждении, где до этого учитель вела географию. Выяснилось, что до прихода в школу она 8 лет работала в полиции.

Директор говорит: невозможно поверить, «что эта женщина могла делать порно со своим шестилетним сыном и другими детьми». По словам руководителя, она «яркая, активная, как пружинка».

В конце октября учитель попала в больницу: говорила всем, что избил муж. Однако директор заметила, что многие слова и поведение учителя не сходятся.

«Одному говорила одно, другому – другое. Врала», - заключила директор. Ее слова приводит сайт mk.ru.

Ранее в Тюменской области учитель пнула третьеклассника. После инцидента педагога уволили.