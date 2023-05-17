«Эй, пес»: житель Томска обиделся на высказывание прохожего о собаке и сломал ему нос

В Томске житель накинулся с кулаками на мужчину за то, что тот выкрикнул фразу «эй, пес». Нападавший причинил пострадавшему тяжкий вред здоровью. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области.

Все произошло еще летом 2022 года в деревне Половинка. 32-летний мужчина из Томска гостил у родителей на даче. Когда он выходил из магазина, то услышал восклицание местного жителя «эй, пес», обращенное собаке. Но приезжий подумал, что фраза была сказана в его сторону и разозлился. Он напал на обидчика и ударил его кулаком в лицо.

Пострадавший обратился в больницу, где у него диагностировали переломы челюсти и носа. Было вынесено решение, что томич причинил местному жителю тяжкий вред здоровью.

Подсудимого признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. Мужчина признал вину и рассказал, что все произошло из-за ошибки.

Жителя Томска приговорили к году условного лишения свободы с испытательным сроком 1 год 2 месяца. А пострадавший получит компенсацию в размере 50 тысяч рублей за моральный вред.

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