Ей отказали в возбуждении дела: девушка пожаловалась на домашнее насилие и умерла от рук сожителя

В рабочем поселке Киевский на территории Москвы местный житель убил возлюбленную. Девушка жаловалась на парня в полицию, но там отказались возбуждать дело по факту домашнего насилия, передает Telegram-канал Baza.

По данным СМИ, тело 25-летней москвички обнаружили в квартире. Она была жестоко избита сожителем — 26-летним молодым человеком. Он фактически расправился с возлюбленной из ревности.

Парень и девушка жили вместе около 4 лет. Побои на теле москвички замечали и прежде. Молодой человек избивал вторую половинку. В этом году жертва домашнего насилия обратилась в полицию, но ей отказали в возбуждении дела.

Правоохранители отнеслись несерьезно к словам девушки. Все дело в том, что она и ее возлюбленный были пьяны в этот момент. А после этого случая она больше не жаловалась.

Ранее в Подмосковье больной шизофренией мужчина обезглавил девушку. Пытаясь скрыться, он попал под машину.