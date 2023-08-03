«Ей некуда было идти, поэтому она с ним и ушла»: как девушка стала секс-рабыней челябинского маньяка

Старые подруги девушки, которая 14 лет провела в секс-плену челябинского маньяка, поделились своими мыслями по поводу произошедшего. Они рассказали, что незадолго до пропажи жертва злоумышленника испытывала финансовые трудности из-за своих родственников. Об этом сообщает kp.ru.

По мнению близких россиянки, именно семья подтолкнула ее в руки преступника. Выросла она в детском доме, а после совершеннолетия стала скитаться. Иногда она жила у сестры, иногда у дяди. К слову, маньяк встретил ее на автовокзале, который находился как раз недалеко от квартиры ее родственника.

После интерната девушка поступила в колледж на швею-мотористку, но в общежитии при учебном заведении оставаться по какой-то причине не стала. При этом своим подругам она жаловалась на безденежье. Как считают теперь знакомые сбежавшей пленницы, именно поэтому она так легко и согласилась поехать с незнакомцем.

«Она рассказывала, что дядя отобрал деньги, а сестра забрала квартиру. Вокзал, на котором она познакомилась с этим мужчиной, был как раз рядом с домом дяди. Ей тогда некуда было идти, поэтому она с ним и ушла», - поделилась одна из бывших подруг пострадавшей.

Напомним, что девушка попала в плен в 19-летнем возрасте. На протяжении 14 лет она подвергалась сексуальному насилию и не могла сбежать из дома злоумышленника. По словам ее знакомых, как только она пропала, они пытались ее отыскать, но все было тщетно. Она как будто испарилась. А вновь они услышали ее имя уже в новостях.

Спустя 14 лет пленница смогла сбежать, так как ее похититель не закрыл входную дверь. Она связалась с сестрой, а после с полицией. Теперь сотрудники правоохранительных органов разбираются во всех деталях дела.

Ранее появилась информация, что мать челябинского маньяка хвасталась работящей «сожительницей» сына соседкам.