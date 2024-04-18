Черный BMW, на котором скрылся убийца байкера, найден в Москве

Черный автомобиль BMW, на котором скрылись убийцы 24-летнего байкера Кирилла, обнаружили брошенным в Москве. По предварительным данным, беглецы сменили транспорт и скрылись в неизвестном направлении, их поиски продолжаются.

По данным Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, BMW пригнали из Закавказья в 2022 году. В настоящее время за ним числится 60 неоплаченных штрафов за превышение скорости и неправильную парковку.

Раннее Telegram-канал Mash сообщил, что с места преступления подозреваемые скрылись на автомобиле ВАЗ-2107 серого цвета. Затем, вероятно, они пересели на чёрный BMW пятой серии, который и был обнаружен оперативниками.

Известно, что предполагаемый 21-летний преступник проживает вместе со старшим братом и отцом в доме на Краснодарской улице в Москве, где произошла трагедия. Глава семейства приобрел квартиру в ипотеку.

Напомним, 24-летний парень на мотоцикле сделал замечание 21-летнему водителю белого автомобиля Toyota Camry из-за парковки на тротуаре, после чего получил смертельный удар ножом в живот. Молодой человек скончался в больнице от полученных травм. Преступнику и его брату удалось скрыться, ведется их розыск.

Ранее мать убитого из-за парковки байкера Кирилла рассказала о нападавших. Она заявила, что это были люди, приехавшие из Азербайджана.