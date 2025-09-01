«Его сейчас нигде нет»: мужчина хотел обналичить счет и узнал, что умер

В Санкт-Петербурге мужчина, боец СВО, случайно узнал, что считается мертвым. Выяснилось это в июле, когда он попытался обналичить банковский счет. В отделении ему сообщили, что по документам он уже мертв.

Подробности приводит 78.ru.

По словам адвоката Игоря Байкова, в тот же день петербуржца еще остановили и сотрудники ГИБДД, которые отобрали у него права. Они сообщили мужчине, что документы недействительны, поскольку их владелец мертв.

«Социальные выплаты как ветерану СВО ему приостановили, потому что он умерший. В общем, его сейчас нет нигде. Все это предстоит через суд восстановить», — рассказал представитель мужчины.

Стало известно, что четыре года Игорь потерял документы. Он написал заявление в полицию и восстановил паспорт. Два месяца назад в Мариинскую больницу поступил пациент с документа на его имя.

Мужчина скончался, а на настоящий адрес Байкова медучреждение отправило документы, по которым тот числится умершим от сердечной недостаточности.

«Мы чуть-чуть опередили ритуальные услуги — примерно на день. Они не успели захоронить тот труп, который находился в морге под фамилией Байкова. Уже произвели выемку документов, будут проводить идентификацию личности», — добавила адвокат.

По ее словам, уже два месяца мужчина «полностью деморализован и парализован как человек». Сейчас Игорю предстоит идентификация личности и суд, по которому его должны признать живым для восстановления прав и документов.

