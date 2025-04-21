«Его обвинили, чтобы уйти от наказания»: сестра убитого Михаила Хачатуряна отреагировала на приговор

Сестра убитого Михаила Хачатуряна назвала несправедливым приговор суда. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сегодня суд поставил точку в деле об убийстве Михаила Хачатуряна. Он посмертно признал его виновным в насилии над дочерьми, изготовлении порнографических материалов и причинении тяжкого вреда здоровью. Напомним, Михаил Хачатурян был убит дочерьми в 2018 году в результате самообороны.

Сестра Михаила Хачатуряна не согласилась с приговором в отношении ее брата.

«Мы считали и будем считать что это несправедливо. Его просто обвинили для того, чтоб уйти от страшного наказания. Доказательств нам, как потерпевшей стороне, не предоставлено. Потому что это тактика их адвоката - поднять общество. Были задействованы рычаги, чтобы их сделать жертвами», - рассказала Нелли Хачатурян.

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