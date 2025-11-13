Его обнаружила мать: 10-летний мальчик с инвалидностью откусил часть соски и умер

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту гибели 10-летнего мальчика в Саратовской области. Бездыханное тело ребенка нашла мать, передает «Вольск.ру».

По информации журналистов, жительница поселка Большевик 7 ноября покормила сына, страдающего ДЦП, смесью из бутылки. Она заметила, что мальчик откусил часть соски, но не стала ничего предпринимать. Несовершеннолетний и раньше так делал, а потом выплевывал кусок. Однако в этот раз все развивалось иначе.

«Мальчик умер во сне, соска застряла в гортани и перекрыла дыхательные пути. Он задохнулся», — рассказал источник.

Прибывшие медики констатировали, что мальчик погиб от асфиксии. Теперь его мать будут судить по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее в санатории Ставрополя умерла двухлетняя девочка. У ребенка произошел инсульт. Его мать винит в происходящем персонал учреждения.