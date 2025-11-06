Двухлетняя девочка умерла от отека мозга после инсульта в санатории Ставрополя

В санатории Ставрополя от инсульта умерла двухлетняя девочка. Мать обвинила персонал в халатности.

Подробности происшествия сообщает Telegram-канал Baza.

У женщины, потерявшей дочь, четверо детей. Недавно младший сын заболел туберкулезом, мать легла с ним в больницу. Девочек отправили в оздоровительный санаторий в Ставрополе.

Россиянка утверждает, что у девочки не было проблем со здоровьем. Однако 17 октября женщине позвонила главврач и сообщила, что ребенок уснул и не проснулся, хотя накануне чувствовал себя хорошо.

Как пишет источник, одна из медсестер призналась матери, что дочь отказывалась от еды, почти не разговаривала. Врач объясняла состояние приемом антигистаминных препаратов. Как показало вскрытие, девочка умерла от отека головного мозга после инсульта.

Мать умершей хочет подать в суд. В настоящее время санаторий проверяют следователи.

