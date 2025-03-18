Его обнаружил охранник университета: российский студент погиб при загадочных обстоятельствах в Афинах

В Афинах на территории студенческого городка умер 19-летний студент из России. Что случилось с молодым человеком, пока не известно.

Новость о смерти учащегося университета появилась в греческих СМИ. По информации Thetoc, бездыханное тело россиянина обнаружили на территории университетского кампуса в районе Зографу. Первым о нем сообщил охранник образовательного учреждения.

О случившемся незамедлительно проинформировали полицию и скорую помощь. В настоящий момент стражи порядка разбираются в обстоятельствах гибели студента. По одной из версий, молодой человек наложил на себя руки. В посольстве РФ пока не получали официальные данные по поводу смерти юноши. Об этом сотрудники дипломатического ведомства рассказали РИА Новости.

Ранее сообщалось, что двое российских туристов погибли во время отдыха на Кубе. Их утянуло волнами Атлантического океана на глубину.