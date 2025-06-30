Его голову так и не нашли: звезду реалити-шоу обвиняют в убийстве и расчленении возлюбленного

В Австралии экс-участница популярного реалити-шоу Тамика Суэнн-Роуз Чессер стала фигуранткой уголовного дела по обвинению в жестоком убийстве. По данным следствия, она обезглавила своего парня Джулиана Стори, и местонахождение его головы до сих пор неизвестно. Подробности сообщает The Mirror.

Тело Стори обнаружили после сообщения о пожаре в доме в Порт-Линкольне. Полиция нашла обгоревшие останки с признаками насильственной смерти — голова отсутствовала.

Детектив Даррен Филке заявил, что мотив преступления пока не установлен. Он отметил, что поиски головы жертвы — ключевая задача, так как это позволит семье достойно похоронить Джулиана. В рамках расследования опубликованы кадры с камер наблюдения: на них женщина, похожая на Чессер, в черной одежде выгуливает трех собак. Запись сделана спустя несколько часов после убийства.

Женщину задержали недалеко от места преступления — по словам полиции, она находилась в неадекватном состоянии. Ей предъявили обвинения в сокрытии улик и нападении на полицейского. Из-за проблем с психическим здоровьем ей отказали в освобождении под залог. Суд по делу назначен на декабрь.

Сестра подозреваемой, Кия-Мэй, отвергла все обвинения. По ее словам, Чессер пережила тяжелые психологические травмы, которые «выжгли ей мозг», но она бы не смогла такого сделать с бойфрендом.

«Это не она», — заявила Кия-Мэй.

Полиция подчеркивает, что расследование продолжается.

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