Его быстрая реакция сохранила женщине жизнь: ребенок спас маму, которая не могла дышать

Жительница Тюмени едва не задохнулась за ужином. Она выжила благодаря сыну. Мальчик сориентировался и позвонил в скорую помощь, передает tumentoday.ru.

По данным СМИ, мама и ребенок вместе ужинали. Женщина ела яблоко и в какой-то момент подавилась им. Кусок застрял в горле у тюменки — та начала задыхаться.

Мальчик, наблюдая за происходящим, не растерялся. В экстренной ситуации он набрал номер скорой помощи и по телефону четко описал диспетчеру ситуацию. Через некоторое время медики прибыли на место.

В итоге 47-летней жительницы Тюмени оказали необходимую помощь. Затем ее доставили в стационар для прохождения лечения.

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