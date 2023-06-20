Египетский научный комитет назвал две причины, почему акула напала на россиянина в Хургаде

Существует много версий о том, почему акула напала на человека в Египте, однако только на днях появился официальный отчет египетского научного комитета.

Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

По данным отчета, трагедия 8 июня недалеко от пляжа Dream Beach в Хургаде произошла из-за дефицита питания. Эксперты уверены, что в этом виноваты браконьеры и плохое регулирование отлова рыбы.

«Число нападений акул на людей увеличилось в последнее время в результате того, что рыбные запасы в Красном море страдают из-за незаконной и нерегулируемой рыболовной деятельности», — сообщили в отчете.

Напомним, 23-летнего туриста из России насмерть сгрызла акула в Хургаде. На видео, распространившемся в сети, видно, что мужчина пытался отбиться от хищника, однако ему так и не удалось это сделать.

Ранее опытный дайвер Никита Корнилов в нашем эксклюзивном материале рассказал, какие средства помогут защититься от нападения акул.