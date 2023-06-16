Опытный дайвер рассказал, какие средства уберегут людей от нападения акул

После нападения тигровой акулы на купающуюся пару из России в Хургаде, в результате которого молодой парень не смог выжить, СМИ стали активно муссировать тему так называемого людоедства среди данных представителей морских обителей. Так ли опасны акулы, как о них говорят, виновны ли в этом люди, и можно ли от них защититься, порталу «Страсти» рассказал морской биолог, Shark-дайвер Никита Корнилов, посвятивший акулам всю свою жизнь.

По словам специалиста, акулы могут нападать на людей по самым разным причинам, но важно понимать, что это крайне редкое явление. Так, например, в 2022 году было зафиксировано лишь 137 случаев укусов акул, из них 57 неспровоцированные, летально – пять. Это данные по миру. Для сравнения, в прошлом году от медуз погибли 40 человек! Выходит, медузы опаснее акул.

«Это к вопросу о том, что акулы – людоеды. Если бы это было так, явно не так мало бы людей погибало», - подчеркивает Корнилов.

В основном, акулы нападают из-за того, что люди могут вести себя, как раненые животные. Они паникуют, иногда могут просто оказаться не в том месте, не в то время. Чаще всего люди, столкнувшиеся с акулами, умирают в карете «скорой» от потери крови после пробного укуса акулы (когда акула пытается понять, что за существо перед ней находится и делает пробный укус, а не стремится съесть человека), спасатели не успевают оказывать пострадавшим должную медицинскую помощь.

«Бывают случаи, когда акулы путают людей со своей естественной добычей, например, с морскими котиками. Сёрферы тут классический пример, но сейчас такие случаи сильно пошли на спад, поскольку разработаны целые методики, что делать, если рядом проплывает акула. А именно – положить руки, ноги на доску, в крайнем случае повернуться доской к акуле, чтобы она укусила её, а не вас, и потом спокойно плыть в сторону», - поясняет Корнилов.

Если акула уже напала – все средства для защиты хороши. Многие пережившие схватку с ней люди заявляли, что они били акул в глаза, в нос, в жабры, и это помогло им спастись. Корнилов рекомендует к этим советам прислушаться, но добавляет, что ни в коем случае бить акулу первым не надо. Это только разозлит её.

К слову, браслеты-отпугиватели от возможной встречи с акулой в море/океане не спасут. Поскольку устройство издает электромагнитные сигналы, хищники, наоборот, могут на них среагировать и подплыть ближе.

Сети тоже малоэффективны, уверяет Корнилов, поскольку акулы их спокойно оплывают. Зато эффективность показали датчики, поставленные на акул. Нужна, конечно, обученная команда, чтобы эти устройства ставить, и акул найти не так-то просто. Кроме того, безопасность пляжей могут обеспечивать разведки с помощью дронов и авиации. Помогает также информирование населения о том, как себя вести при встрече с акулой.

Полное интервью со специалистом по акулам читайте здесь.