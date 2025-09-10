«Ее зарезал тот, кто контролировал материал»: убивший украинку в США мужчина впервые рассказал свою версию

34-летний Декарлос Браун-старший, подозреваемый в убийстве 23-летней украинки Ирины Заруцкой в городе Шарлотта, США, впервые рассказал свою версию произошедшего.

Cестра подозреваемого убийцы Трейси Браун поделилась с Daily Mail шокирующей аудиозаписью телефонного разговора с братом, который состоялся через шесть дней после его ареста.

Браун рассказал, что творилось у него в голове, когда он совершил кровавое нападение. Он сообщил, что правительство якобы внедрило в его мозг «иностранные материалы», которые контролировали его действия, когда он направил нож на Ирину. Лично у него не было никаких мотивов убивать ее.

«Это они зарезали, вот что случилось. Тот, кто контролировал эти материалы, это он ее зарезал», — заявил Браун-старший.

Преступник добавил, что необходимо расследовать, что именно это был за «материал». Более того, он подчеркнул, что не выбирал жертву.

Незадолго до этого мать подозреваемого призналась, что у ее сына наблюдаются психическое заболевание. У молодого человека диагностировали шизофрению.

Брауна уже арестовывали не менее 14 раз за различные преступления, от нападений до незаконного хранения огнестрельного оружия. Также в 2007 году он совершал более тяжкие правонарушения.

