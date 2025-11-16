Ее унесли с поля: 11-летняя футболистка получила перелом из-за наказания тренеров

Юная футболистка клуба «Рубин» серьезно пострадала из-за наказания тренеров, передает Telegram-канал Sport Baza. На ногу 11-летней девочке рухнули ворота.

По информации журналистов, спортсменка получила травму еще в сентябре. Школьницу и ее товарищей заставили носить ворота в качестве наказания. Конструкция рухнула девочке на ногу. Пострадавшую пришлось уносить с поля, так как она не могла ходить.

Клубные врачи, как рассказали родители, не нашли у футболистки перелом. Его диагностировали в городской больнице. Взрослые подали заявление в полицию. Они пытались узнать у руководства, почему их ребенок пострадал, но им всего лишь ответили, что «такое бывает».

Родители другого ребенка, из Москвы, решили радикальным образом выяснить отношения с его учителем. Глава семейства пришел в школу, после чего устроил драку с педагогом.