Ее сыну нет даже года: 16-летнюю мать расчленили в американском Санкт-Петербурге

В американском городе с названием Санкт-Петербург произошло убийство 16-летней девушки, которая в столь юном возрасте стала матерью. У несовершеннолетней есть сын — ему 11 месяцев, передает CBS. Тело погибшей обнаружили в мусорных контейнерах, оно было расчленено.

Девушка жила вместе с бабушкой и часто сбегала из дома, поэтому к ее поискам приступили не сразу. Молодая мать пропала 24 февраля. Перед этим она познакомилась в Сети с неким мужчиной.

Новый приятель пришел к американке домой и привел с собой свою девушку. Вскоре между хозяйкой и пара вспыхнул конфликт из-за пропавших драгоценностей. Молодую мать убили, а от ее тела попытались избавиться. Однако замести следы не получилось и правоохранители задержали подозреваемых в совершении преступления.

Ранее сообщалось, что в США бандиты расправились с многодетным отцом из Санкт-Петербурга. Также они угнали его автомобиль.