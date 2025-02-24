«Ее совершенно не жалко! Заслужила!»: парень бросившей дочь в унитаз в Турции высказался о приговоре

Парень 18-летней студентки из России, бросившей новорожденную дочь в туалете аэропорта в Анталье, оценил вынесенный ей приговор в виде 15 лет тюрьмы. Молодой человек считает наказание справедливым.

Комментарий приводит ИА Регнум.

19-летний парень подчеркнул, что девушка для него – «это прошлая жизнь». Юноша пожелал бывшей возлюбленной удачи и высказался о приговоре суа.

«Я считаю, что срок в 15 лет тюрьмы за то, что она пыталась убить дочь в унитазе — абсолютно справедливое наказание. Мне её совершенно не жалко! Она это заслужила!» - отметил парень.

Он добавил, что с родителями осужденной сохранил нормальные отношения и готов встретиться с семьей, чтобы поддержать.

Напомним, суд признал россиянку виновной в покушении на убийство близкого родственника и назначил 15 лет тюрьмы. Девушка убеждала, что не знала о беременности и якобы не заметила появления дочери. Известно также, что мать студентки оправдали.