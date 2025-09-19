«Ее позиция не выражает позицию компании»: назвавшую русских «кончеными» сотрудницу кафе уволили

Сотрудницу грузинского кафе «Саперави», которая заявила, что терпеть не может «русню» и назвала всех русских «кончеными», уволили. Об этом говорится в Telegram-канале самого заведения.

В сообщении кафе уточнили, что управляющая залом, которая оскорбительно отзывалась о русских, была отстранена от должности еще в 2023 году. Однако видео с инцидентом двухлетней давности стало вирусным в Сети только сейчас.

На кадрах, которые недавно распространили многие Telegram-каналы, слышно, как работница заведения обвиняет всю нацию в том, что она якобы «кайфует» от убийств других народов. Руководство «Саперави» отреагировало на публикацию и заявило, что сотрудница не работает с 21 марта 2023 года. Ее поведение сочли вопиющим и неподобающим.

«Данная сотрудница являлась одним из менеджером зала, с декабря 2022 года по марта 2023 года, не имела никакого отношения к руководящей должности, не является собственником, и ее позиция не имеет ничего общего с позицией компании, владельцев компании и сотрудников», — объяснили в пресс-службе кафе.

Также руководство ресторана запросило из архива компании дело девушки, а в правоохранительные органы было подано заявление с целью получить правовую оценку действий бывшей работницы.

