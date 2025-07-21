«Ее по частям собрали»: сколько операций перенесла покалеченная в Дубае модель Мария Ковальчук

Мать покалеченной в Дубае модели рассказала, что та перенесла 9 операций. Об этом стало известно в эфире шоу «Осторожно: Собчак».

Весной 2025 года 20-летнюю модель Марию Ковальчук нашли изувеченной в Дубае. Ее экстренно госпитализировали, россиянка долгое время находилась в реанимации без сознания. В беседе с Ксенией Собчак мать Ковальчук призналась, что та перенесла 9 операций и, вероятно, это не финальная цифра.

«Первые четыре, когда ее по частям собрали. И, возможно, будет еще одна», — высказалась женщина.

Сама потерпевшая признается, что из-за долгого нахождения в больнице ее мышцы атрофировались. Теперь она занимается физиотерапией для восстановления. Россиянка подчеркивает, что сможет полноценно ходить только после реабилитации. А пока она передвигается на коляске или с помощью костылей.

«Я практически хожу, сейчас нахожусь на реабилитации. После реабилитации уже смогу ходить полноценно. Передвигаюсь в основном на коляске и использую костыли тоже. У меня еще один перелом ноги заживает, поэтому пока на нее не могу давать нагрузку. Постепенно учусь ходить с костылями заново. Коляска — мой основной транспорт», — резюмировала Мария.

Ранее сообщалось, что модель Марию Ковальчук искалечили в Дубае после побега с вечеринки из номера отеля. Подробности читайте в этой новости.