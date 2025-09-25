Ее осмотрели психиатры: россиянка принесла мертворожденного ребенка в пакете в женскую консультацию

В Сестрорецке Ленинградской области местная жительница обратилась в больницу за помощью. Она пришла в медицинское учреждение с пакетом, в котором лежал мертворожденный ребенок, передает Telegram-канал Mash на Мойке.

По информации журналистов, у 39-летней россиянки случился выкидыш на 21-й неделе беременности. Произошедшее шокировало женщину — ее эмоциональное состояние подкосилось.

Лишь спустя четыре дня жительница Ленобласти пришла в себя и посетила женскую консультацию на улице Борисова. Врач, к которому попала пациентка, вызвал для нее скорую помощь. После осмотра, в том числе специалистами в области психиатрии, россиянка ушла домой.

Ранее в Ленобласти водитель мусоровоза нашел труп младенца. Он обнаружил тело ребенка на свалке после вывоза отходов из Мурино.