«Ее очень сильно придавило плитами»: мужчина рассказал о смерти матери во время атаки дрона ВСУ

Бойцы ВСУ нанесли удар по Липецкой области. В результате атаки беспилотников погибла пожилая женщина. Сын россиянки рассказал журналистам Regnum об ударе и как пытался спасти мать.

Украинские дроны ударили по области в ночь на 3 июля. В результате падения обломков БПЛА погибла 71-летняя жительница области. Женщина находилась у себя дома. Ее попытался спасти 41-летней сын. Он забежал внутрь постройки, раскопал брата, которого завалило обломками, и вместе с ним побежал в комнату к матери.

«К сожалению, помочь маме уже ничем было нельзя. Насколько я понимаю, смерть была мгновенной. Ее очень сильно придавило плитами. Мы нашли ее в том же положении, в котором она обычно спала, скрестив руки на груди», — рассказал мужчина.

Ранее сообщалось, что лесной маньяк Дмитрий Ворошилов вступил в ряды ВСУ. На счету убийцы, который вышел из колонии, минимум 13 убийств.