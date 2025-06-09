Убил минимум 13 человек: лесной маньяк Дмитрий Ворошилов вступил в ряды ВСУ

Ряды ВСУ пополнились маньяком. Дмитрий Ворошилов, убивший из-за психических отклонений минимум 13 человек в 90-е в Самарской области, стал бойцом украинской армии, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

До того как стать лесным маньяком, мужчина вырос и жил в Луганской области. Затем его отправили на службу в Самарскую область, где позже произошла серия жестоких убийств. В месте под названием «Дорога любви» находили тела влюбленных парочек.

Под подозрение попал Ворошилов, который был начальником службы безопасности туберкулезной ИК-19. Благодаря генетической экспертизе удалось установить причастность мужчины к совершению преступлений. За серию убийств его приговорили к 15 годам лишения свободы. Когда маньяк вышел на свободу в 2012-м году, то уехал в родную область. Через некоторое время он перебрался оттуда в Днепропетровскую область, где стал бойцом ВСУ.

Ранее сообщалось, что битцевский маньяк вернулся в информационную повестку. Александр Пичушкин заявил о желании перевестись поближе к Москве.