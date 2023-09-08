Ее напугали, что умер муж: известна причина неадекватного поведения стюардессы у аэропорта Шереметьево

Задержанной за неадекватное поведение у аэропорта Шереметьево стюардессе незадолго до ее экстравагантной выходки сообщили, что умер муж. Но оказалось, что эта информация не соответствовала действительности.

Подробности сообщает «Фонтанка».

Родственница рассказала изданию: «Предположительно, ей просто кто-то сообщил о его смерти».

Семья не знает, кто мог напугать женщину. С семьей мужчины связывались родные бортпроводницы – они пытались аккуратно узнать, как у него дела. Мужчине не рассказывали о том, что супругу задержали.

Он позвонил на следующий день после инцидента и сообщил, что все в порядке. В настоящее время женщина находится в больнице. Ранее сообщалось, что у нее случился нервный срыв.

Напомним, стюардесса прыгала на машины босиком, кричала о детях и супруге, отправившемся на специальную военную операцию. В семье воспитываются двое детей.

Ранее сообщалось, что иностранную стюардессу нашли с перерезанным горлом в Мумбаи.