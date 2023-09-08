Ее напугали, что умер муж: известна причина неадекватного поведения стюардессы у аэропорта Шереметьево
Задержанной за неадекватное поведение стюардессе до этого сообщили о смерти мужа.
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Задержанной за неадекватное поведение у аэропорта Шереметьево стюардессе незадолго до ее экстравагантной выходки сообщили, что умер муж. Но оказалось, что эта информация не соответствовала действительности.
Подробности сообщает «Фонтанка».
Родственница рассказала изданию: «Предположительно, ей просто кто-то сообщил о его смерти».
Семья не знает, кто мог напугать женщину. С семьей мужчины связывались родные бортпроводницы – они пытались аккуратно узнать, как у него дела. Мужчине не рассказывали о том, что супругу задержали.
Он позвонил на следующий день после инцидента и сообщил, что все в порядке. В настоящее время женщина находится в больнице. Ранее сообщалось, что у нее случился нервный срыв.
Напомним, стюардесса прыгала на машины босиком, кричала о детях и супруге, отправившемся на специальную военную операцию. В семье воспитываются двое детей.
Ранее сообщалось, что иностранную стюардессу нашли с перерезанным горлом в Мумбаи.